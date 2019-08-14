Турция создает свою вторую военную базу на территории Катара

Турция практически завершила строительство своей второй военной базы на территории Катара, эмирата, расположенного на берегу Персидского залива, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, открытие новой базы состоится осенью нынешнего года. Предполагается, что в церемонии введения в строй военного объекта примут участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новая база Турции в эмирате будет располагаться рядом с уже имеющейся в Катаре базой "Тарек бен Зияд" к югу от столицы государства Дохи. На ней с октября 2015 года уже размещены подразделения турецких сухопутных войск и ВВС. Турецкий контингент, дислоцированный на "Тарек бен Зияд", по оценкам экспертов, составляет около 3 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что с вводом в действие новой базы численность турецких военных в Катаре "значительно возрастет".

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