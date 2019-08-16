Товарооборот между Турцией и Сирией сократился почти на $2 млн

16 августа 2019 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне текущего года товарооборот Турции с Сирией сократился на 1,778 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 99,812 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве торговли Турции.

"В июне 2019 года экспорт Турции в Сирию составил 97,766 миллиона долларов, а импорт из Сирии – 2,046 миллиона долларов", - сказали в министерстве.

Товарооборот Турции с Сирией в первом полугодии 2019 года сократился на 63,839 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 637,760 миллиона долларов.

"В январе-июне 2019 года экспорт Турции в Сирию составил 608,147 миллиона долларов, а импорт из Сирии – 29,613 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что в июне 2019 года внешнеторговый оборот Турции был равен 26 миллиардам долларов.

В июне экспорт Турции сократился на 14,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 11,8 миллиарда долларов. Импорт в июне сократился на 22,7 процента по сравнению с июнем 2018 года, составив 14,2 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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