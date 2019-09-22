Президент Турции прибыл в США

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Самолет главы турецкого государства приземлился в аэропорту JFK. Турецкого лидера встречали глава МИД Мевлют Чавушоглу, постпред при ООН Феридун Синирлиоглу, посол в Вашингтоне Сердар Кылыч.

В состав турецкой делегации входят также министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, министр торговли Рухсар Пекджан.

Президент Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган из аэропорта направились к гостинице Peninsula.

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