Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что работа по созданию безопасности на севере Сирии нацелена на успешный результат в рамках уважения территориальной целостности Сирии.

Также было отмечено, что турецкая сторона ожидает от США выполнения своих обязательств, и выразила решимость в продолжении борьбы с ИГ. Также сказано, что в Турции внимательно следят за выводом отрядов террористические организации ПКК/YPG в течение 120 часов, а также процессом изъятия тяжелого вооружения и ликвидации укреплений группировки.

Акар также подчеркнул, что в случая проявления каких-либо враждебных действий в отношении ВС Турции они воспользуются правом на самооборону.

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