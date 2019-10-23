Трамп считает хорошей новостью развитие ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей новостью то, как развивается ситуация в отношении Сирии и Турции. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку. В дальнейшем будут новые сообщения", - написал он, не уточнив, какие именно события он имеет в виду.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

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