Трамп считает хорошей новостью развитие ситуации в Сирии

23 октября 2019 02:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей новостью то, как развивается ситуация в отношении Сирии и Турции. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку. В дальнейшем будут новые сообщения", - написал он, не уточнив, какие именно события он имеет в виду.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония уведомила США о планах направить корабли в Ормузский пролив
Другие страны 03:20
Соглашение Турции и США о приостановке военной операции в Сирии прекратило действие
Турция 01:24
МИД КНДР возложил на США ответственность за мир на Корейском полуострове
Другие страны 00:55
Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии
Турция 00:37
США намерены продолжать работать с Канадой по глобальной повестке
Другие страны 22 октября 23:55
Эрдоган заявил о том, что Турция и РФ будут осуществлять совместное патрулирование в Сирии
Турция 22 октября 22:28
Лента новостей
Исполнительный директор Nike покинет пост после 13 лет работы
Другие страны 04:17
К 2030 году на службе в МВД России могут появиться роботы-полицейские
Россия 03:49
Эфиопия и Египет обменялись резкими заявлениями по плотине на Ниле
Арабские страны 03:22
Япония уведомила США о планах направить корабли в Ормузский пролив
Другие страны 03:20
Туск будет рекомендовать главам стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit
Другие страны 02:18
В Индонезии произошло землетрясение
Другие страны 01:44
Соглашение Турции и США о приостановке военной операции в Сирии прекратило действие
Турция 01:24
ЕК ждёт от правительства Британии информации о дальнейших шагах по Brexit
Другие страны 01:04
МИД КНДР возложил на США ответственность за мир на Корейском полуострове
Другие страны 00:55