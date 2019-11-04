В Турции заявили о ликвидации особо опасного террориста на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В ходе операции, проведенной Национальной разведывательной организацией и ВС Турции, на севере Ирака в регионе Метина нейтрализован «полевой командир» Рабочей партии Курдистана (РПК) Муслих Ике.

Об этом Trend пишет в понедельник со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

В сообщении отмечается, что Ике - организатор нападений на турецкие воинские части, а также планировал теракты на территории Турции.

«ВС Турции активно продолжают антитеррористические операции на севере Ирака в рамках операции Pençe («Лапа»), - говорится в сообщении министерство обороны Турции.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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