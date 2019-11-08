Турция и Россия завершили 3-е совместное патрулирование в Сирии

БАКУ/Trend/ - Турция и Россия завершили 3-е совместное патрулирование на севере Сирии пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно данным СМИ, третье патрулирование в сирийских районах к востоку от Евфрата началось сегодня утром.
Со стороны ВС Турции в автопатрулировании приняли участие четыре бронетранспортера. Совместное патрулирование прошло в районе Камышлы и Дерик к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.
Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, который 22 октября в Сочи подписали лидеры России и Турции. Минобороны РФ ранее сообщало, что в ходе этих мероприятий российские военные полицейские вместе с сирийскими и турецкими пограничниками "оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка".
Кроме того, в рамках патрулирования контролируется соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов и их вооружения на глубину 30 км от границы
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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