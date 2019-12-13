Турция назначила вознаграждение за поимку Мухаммада Дахлана

БАКУ /Trend/ - Турция назначила вознаграждение за поимку арабского бизнесмена палестинского происхождения Мухаммада Дахлана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

За его поимку назначено вознаграждение в размере 10 миллионов турецких лир.

Дахлан обвиняется в спонсировании попытки военного переворота в Турции, которая была предпринята террористической организацией FETO.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Официальный курс на 13 декабря - 5.7980 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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