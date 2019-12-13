Турция назначила вознаграждение за поимку Мухаммада Дахлана

13 декабря 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция назначила вознаграждение за поимку арабского бизнесмена палестинского происхождения Мухаммада Дахлана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

За его поимку назначено вознаграждение в размере 10 миллионов турецких лир.

Дахлан обвиняется в спонсировании попытки военного переворота в Турции, которая была предпринята террористической организацией FETO.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Официальный курс на 13 декабря - 5.7980 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Из силовых структур Турции уволены более 30 тыс. человек – глава МВД
Турция 23 сентября 12:11
Reuters: турецкие власти санкционировали аресты более 200 военных за связи с путчистами
Турция 14 сентября 13:33
В Турции задержан унтер-офицер, планировавший покушение на главу государства
Турция 10 сентября 10:44
В Турции задержано около 50 военнослужащих
Турция 23 июля 10:19
В Турции чтут память жертв попытки военного переворота
Турция 15 июля 12:54
В Турции задержаны около 200 военнослужащих
Турция 9 июля 09:25
Лента новостей
В Баку состоится концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира
Культура 10:53
Существенно снизилась доля хлопка в экспорте сельхозпродукции Узбекистана
Бизнес 10:52
Обнародованы объемы экспорта стали из Турции в Таджикистан
Турция 10:45
Страны ГУАМ усиливают сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора
Грузия 10:42
Азербайджан уделяет большое внимание женскому предпринимательству
Бизнес 10:34
Нефть дорожает на ослаблении торговых опасений
Энергетика 10:29
Десятый аншлаговый концерт EMINа в Москве (ФОТО)
Культура 10:14
Ашхабад и Бишкек ведут переговоры об открытии прямого авиарейса
Транспорт 10:01
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 13 декабря
Финансы 09:48