На севере Турции будет построена высокоскоростная железная дорога

10 января 2020 09:10 (UTC+04:00)

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