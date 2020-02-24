Наращивание товарооборота с Азербайджаном является приоритетом для Турции - министерство

БАКУ/Trend/ - Наращивание товарооборота с Азербайджаном является приоритетом для Турции.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, основная цель Турции - довести товарооборот с Азербайджаном до пяти миллиардов долларов, так как эти страны имеют потенциал для увеличения товарооборота.

"Товарооборот между Турцией и Азербайджаном по итогам 2019 года превысил 2,033 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

Согласно информации ведомства, основными экспортерами в Азербайджан среди турецких городов является Стамбул и Анкара.

В министерстве отметили что , за январь 2020 год экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 45,49 процента, по сравнению с экспортом января 2019 года, составив 69,667 миллиона долларов.

"В январе 2020 года экспорт из Анкары в Азербайджан сократился на 8,61 процента, по сравнению с январем 2019 года, и составил 6,310 миллиона долларов", - сказали в министерстве.

Напоминим что в январе 2020 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 33,58 процента, по сравнению с январем 2019 года, составив 118,318 миллиона долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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