Главы минобороны Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Идлибе
Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает турецкое минобороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Наш министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Министры обменялись мнениями прежде всего по Идлибу, обсудив также темы обороны, безопасности и оборонной промышленности", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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