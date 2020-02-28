БАКУ/Trend/ - Сирийские беженцы прибыли к приграничным районам Турции с Европой, а также в провинцию Чанаккале для того, чтобы отправиться в Европу морским путем. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время в приграничных районах скопилось свыше 2 тысяч сирийских беженцев.

Отметим, что накануне сообщалось, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше.

Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган сказал, что Анкара откроет двери беженцам в Европу.

Так, в октябре прошлого года турецкий лидер пообещал сделать это, если Брюссель назовет операцию Анкары в Сирии "Источник мира" военной. А в начале ноября Эрдоган заявил, что Анкаре придется открыть двери в Европу для сирийских беженцев, если ЕС не поможет Турции в их размещении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu