Обнародованы данные экспорта автомобилей из Турции на мировые рынки

БАКУ/Trend/- В январе-феврале 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки вырос на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,923 миллииарда долларов.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт автомобилей из Турции составляет 16,7 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

«В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,522 миллиарда долларов, что на 0,9 процента меньше аналогичного показателя 2019 года», - сказали в министерстве.

Экспорт автомобилей из Турции в феврале 2020 года составил 17,2 процента в общем экспорта страны.

«За последние 12 месяцев (февраль 2019-февраль 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 30, 638 миллиардов долларов», - отметили в ведомстве

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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