В Турции выявили еще одного зараженного коронавирусом

Результат теста на коронавирус у гражданина Турции, вернувшегося из паломнической поездки в Саудовскую Аравию, оказался положительным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

Ранее Коджа заявил об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до пяти. Все заболевшие контактировали с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19.

"Тест нашего гражданина, который вернулся в течение последней недели (из Саудовской Аравии), к сожалению, оказался положительным", - говорится в заявлении турецкого министра.

Он призвал граждан страны, которые возвращаются из Мекки после паломничества, соблюдать правило 14-дневного карантина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.