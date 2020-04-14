Турция ратифицировала соглашение с Узбекистаном в сфере грузоперевозок
БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала соглашение с Узбекистаном о комбинированных грузоперевозках. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Resmi Gazete.
Соглашение с Узбекистаном о комбинированных грузоперевозках было подписано 25 октября 2017 года в Анкаре.
Как отмечается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ об утверждении соглашения.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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