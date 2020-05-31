В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 128 тысячам
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 25 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 540.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 163 942, за прошедшие 24 часа 839 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 127 973.
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