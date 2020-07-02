Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации, стороны обсудили региональную проблематику, в первую очередь развитие ситуации в Ливии и Сирии.
Лидеры также обменялись мнениями относительно сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
В ходе беседы затронуты и вопросы, касающиеся состояния двусторонних отношений.
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