Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В районе Гебзе турецкой провинции Коджаэли перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия привлечены сотрудники спасательных служб и бригады скорой помощи.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, еще 17 пострадали.

В связи с ДТП начато расследование.