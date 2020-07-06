Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибший и пострадавшие

Турция 6 июля 2020 00:21 (UTC+04:00)
Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В районе Гебзе турецкой провинции Коджаэли перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия привлечены сотрудники спасательных служб и бригады скорой помощи.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, еще 17 пострадали.

В связи с ДТП начато расследование.

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