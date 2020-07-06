Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибший и пострадавшие
БАКУ /Trend/ - В районе Гебзе турецкой провинции Коджаэли перевернулся пассажирский автобус.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия привлечены сотрудники спасательных служб и бригады скорой помощи.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, еще 17 пострадали.
В связи с ДТП начато расследование.
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