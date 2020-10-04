Армения доказала миру, что заинтересована в эскалации военного конфликта - администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Армения еще раз доказала миру, что заинтересована в эскалации военного конфликта.

Об этом сказали Trend в администрации президента Турции, комментируя обстрел армянскими ВС азербайджанского города Гянджа.

Было отмечено, что данный факт еще раз доказывает то, что Армения является агрессором и заинтересована в расширении зоны военного конфликта.

«Нет сомнений в том, что очень скоро Армения ответит за свои военные провокации», - сказали в администрации президента Турции.

Отметим, что сегодня город Гянджа подвергся ракетным ударам с территории Армении.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.