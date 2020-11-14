Содержание заявления Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека не соответствует действительности - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Безосновательные обвинения, нашедшие отражение в пресс-релизе Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека, не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИД Турции, говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя в ответ на вопрос относительно утверждений, упомянутых в пресс-релизе Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека.

«Причина распространения фейковых новостей заключается в намерении Армении отвлечь внимание от своей незаконной оккупации и создать впечатление якобы «пострадавшей страны, борющейся с международным терроризмом», -говорится в сообщении.

В сообщении МИД Турции отмечается, что доказано, что Армения записывала изображения военнослужащих Сирийской национальной армии и распространяла их в интернете как псевдодоказательства. Ни эти фальшивые видео, ни комментарии людей, проплаченных в обмен на свидетельские показания, не имеют никакой достоверности или действительности.

Также отмечается, что пресс-релиз Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека, подготовленный без учета мнения Турции и основанный на базе фальшивых изображений и сфабрикованных новостей, подорвал доверие к Механизму специальных процедур ООН.

«От Механизма ожидается, что он будет работать прозрачно и учитывать мнения всех соответствующих сторон, а не делать предвзятые и вводящие в заблуждение заявления. С другой стороны, мы считаем позитивным, но недостаточным, чтобы в заявлении упоминалось, что Армения использовала иностранных боевиков в столкновениях. Известно, что Армения направила в Нагорный Карабах террористов РПК/ОНС, базирующихся в Сирии. Фактически, многие террористы РПК, имена которых были нам известны, были нейтрализованы азербайджанской армией в ходе боевых действий», - говорится в сообщении МИД Турции.

Также отмечается, что, как признал, премьер-министр Армении Никол Пашинян, в столкновениях в Нагорном Карабахе принимали участие многие этнические армяне из третьих стран.

«Мы ожидали, что специальные докладчики изучат эту информацию, подкрепленную изображениями в открытых источниках, более подробно и отразят ее в заявлении. Хотя в заявлении упоминаются умышленные нападения на мирных жителей, мы считаем преднамеренным пренебрежением не упоминать, что это сделала Армения. Как заявил военный советник премьер-министра Пашиняна, Армения намеренно атаковала населенные пункты в Азербайджане незаконными кассетными бомбами с целью посеять хаос среди людей, тем самым совершив военные преступления. Нарушение Арменией международного права также зафиксировали Human Rights Watch и Amnesty International», - говорится в сообщении МИД Турции.