Турецкие специалисты вносят вклад в разминирование земель Азербайджана - минобороны Турции
Подготовка к началу функционирования Совместного центра наблюдения за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе продолжается полным ходом.
Об этом сообщила официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Шебнем Актоп, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По ее словам, турецкие специалисты помогают азербайджанской армии в вопросе разминирования территорий, освобожденных от подразделений ВС Армении.
«Турецкие специалисты участвуют в тренингах для азербайджанских военных. Турция готова и далее оказывать поддержку справедливой борьбе азербайджанского народа», - сообщила Актоп.
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