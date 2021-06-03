Свыше 8,5 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 114 человек, общее число жертв заболевания достигло 47 882.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 270 299, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 6 602 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 540 человек, общее число выздоровевших достигло 5 139 993.