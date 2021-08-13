Товарооборот между Турцией и Ираном вырос более чем на $100 млн
БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года товарооборот между Турцией и Ираном вырос на 131,457 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 400 миллионов долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
"В июне турецкий экспорт в Иран составил 212 миллионов долларов, а импорт из этой страны – 188 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.
В январе - июне товарооборот между двумя странами вырос на 968,324 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,045 миллиарда долларов.
"В указанный период турецкий экспорт в Иран составил 999 миллионов долларов, а импорт из этой страны – 1,046 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.
(Редактор: Константин Шапиро)
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