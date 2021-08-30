Турция готова рассмотреть предложения по аэропорту Кабула - Акар

Турция внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане. В случае формирования соответствующих условий и наличии предложения, мы можем рассмотреть этот вопрос [управления международным аэропортом Кабула]. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в понедельник в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Турцию и Афганистан связывают исторические узы.

Хулуси Акар напомнил, что турецкий военный контингент на протяжении последних 20 лет успешно участвовал в различных миссиях на территории Афганистана.

«Турция выступает и стремится к вкладу в восстановление Афганистана, обеспечение безопасности и стабильности афганского народа. [В вопросе кабульского аэропорта] Должны быть обеспечены необходимые условия, приняты и утверждены решения государственных инстанций Турции, а также даны поручения президента. Мы готовы рассмотреть все предложения», - сказал турецкий министр.