В Турции проходят переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Ангелы Меркель

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Турцию по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает в субботу Trend, Эрдоган и Меркель в настоящее время проводят переговоры в Стамбуле.

В ходе встречи, помимо вопросов двусторонних отношений и экономического сотрудничества, стороны также планируют обсудить ситуацию в Ливии, Сирии и Афганистане.

Напомним, что Ангела Меркель является канцлером Германии с 2005 года. Она будет исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства после прошедших в Германии в сентябре парламентских выборов.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)