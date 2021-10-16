В Турции проходят переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Ангелы Меркель
БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Турцию по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает в субботу Trend, Эрдоган и Меркель в настоящее время проводят переговоры в Стамбуле.
В ходе встречи, помимо вопросов двусторонних отношений и экономического сотрудничества, стороны также планируют обсудить ситуацию в Ливии, Сирии и Афганистане.
Напомним, что Ангела Меркель является канцлером Германии с 2005 года. Она будет исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства после прошедших в Германии в сентябре парламентских выборов.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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