Турецкий порт Коджаэли перевалил свыше 50 млн тонн грузов

Турция 4 ноября 2021 11:58 (UTC+04:00)
Турецкий порт Коджаэли перевалил свыше 50 млн тонн грузов
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