Турция 10 ноября официально вступит в Парижское климатическое соглашение

В среду, 10 ноября, Турция официально станет частью Парижского климатического соглашения, целью которого является ограничение до конца века роста температуры воздуха на Земле на уровне не более 1,5 градуса, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на осенней сессии Генассамблеи ООН, объявил, что Анкара утвердит Парижское соглашение и нацелена на доведение к 2053 году показателя выбросов парниковых газов в атмосферу до нуля процентов. 6 октября соглашение было утверждено в парламенте Турции и вступило в силу 7 октября после публикации в официальном вестнике правительства.

Турция информировала секретариат ООН о ратификации Парижского соглашения 11 октября и, согласно процедурам, на 30-й день после этого, а именно 10 ноября, официально примет на себя международные обязательства, вытекающие из данного документа.

Анкара станет 192-й стороной соглашения.

Вступление в силу Парижского соглашения формирует правовую среду, которая обеспечит регулирование государственной политики и законодательных актов Турции в соответствии с глобальной целью ограничения роста температуры воздуха на планете.

Турция, в частности, обязалась сократить выбросы в атмосферу на 21 процент к 2030 году, а к 2053 году - довести объем выбросов до нуля процентов.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в беседе с агентством «Анадолу» выразила удовлетворение позицией Турции. «Мы понимаем, что привлечь все страны к этому соглашению, - долгий процесс. Мы рады, что Анкара стала полноправной стороной соглашения», - сказала она.

Эспиноса назвала Турцию важной страной на мировой арене. «Это одна из крупнейших экономик. Вклад Анкары в борьбу с изменением климата очень важен», - сказала она.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол также отметил значимость участия Турции в Парижском климатическом соглашении.

«Я надеюсь, что это способствует принятию Турцией более быстрых и решительных шагов в области чистой энергетики. Мы, как Международное энергетическое агентство, поддерживаем шаги Анкары в рамках Парижского соглашения», - сказал он.

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон сказала, что каждая страна, которая ратифицирует Парижское соглашение и выполняет свои обязательства, помогает в первую очередь себе самой. ​​​​​​