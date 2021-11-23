Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Ялова и греческим Лаврионом
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)
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Предстоящий Международный форум Низами Гянджеви - очень важное мероприятие – замминистра культуры Азербайджана
В пригородах Баку планируется строительство более 7 тыс. километров канализационных линий - ОАО "Азерсу"
Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ – азербайджанский депутат
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Optimal Electronics (ФОТО)
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО)
Устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Уганды в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нигерии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)