В Турции внесены изменения в правила карантина

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил после заседания Коронавирусного научного комитета в формате видеоконференции, что были внесены изменения в период карантина для людей, инфицированных коронавирусом в стране.

Как сообщает Trend, в заявлении, опубликованном на официальной странице министра в Twitter, говорится, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с пандемией, правила карантина и программа вакцинации. Министр также отметил, что штамм коронавируса омикрон, как и ожидалось, вызвал значительный рост числа заражений.

"Срок карантина для инфицированных коронавирусом составляет 7 дней. После 7-го дня период карантина для людей с легкими симптомами или не имеющих их завершается. Они могут сдать тест на 5-й день и если результате будет отрицательным, карантинный период заканчивается", - сказал министр.

Он добавил, что очное обучение в школах продолжится, при этом необходимо соблюдатиь установленные правила в учебных заведениях.