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Турция и Алжир подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Турция Материалы 17 мая 2022 04:20
Турция и Алжир подписали ряд соглашений о сотрудничестве

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Турция и Алжир подписали 15 соглашений, предусматривающих сотрудничество двух стран в различных областях, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Документы подписаны в рамках визита в Анкару президента североафриканской страны Абдельмаджида Теббуна.

Церемония подписания состоялась в Президентском комплексе в Анкаре в присутствии президентов двух стран.

Соглашения предусматривают кооперацию в сфере образования, предоставления социальных услуг, охраны окружающей среды, горнодобывающей промышленности, борьбы с международной организованной преступностью, культуры, поддержки малого бизнеса, технологий и инноваций, рыболовства и средств массовой информации.

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