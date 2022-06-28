Количество зарегистрированных в Турции транспортных средств выросло за год почти наполовину

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года количество зарегистрированных в Турции транспортных средств выросло на 46,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 112 709.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Институте статистики Турции (TUİK).

По данным института, в отчетный период доля легковых автомобилей в общем количестве транспортных средств в Турции составила 41,4 процента, фургонов и грузовиков – 12,1 процента, мотоциклов – 40 процентов, тракторов – 5,8 процента, других видов транспортных средств - 0,7 процента.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок TOGG, Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.