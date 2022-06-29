В Мадриде прошла встреча Эрдогана с Байденом

На полях саммита Североатлантического альянса в Мадриде состоялась встреча между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган отметил, что Турция работает над решением проблемы «зернового коридора» посредством сбалансированной политики. Он выразил надежду, что усилия Анкары в этом направлении принесут позитивные результаты.

Джо Байден в свою очередь поблагодарил президента Турции за его усилия по обеспечению вывоза украинского зерна, а также поддержку заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО.