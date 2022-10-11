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Завтра может состояться встреча глав Турции и России

Турция Материалы 11 октября 2022 12:46 (UTC +04:00)
Завтра может состояться встреча глав Турции и России

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Орхан Набиев
Орхан Набиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин могут встретиться 12 октября в Казахстане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом пишут турецкие СМИ.

Отмечается, что встреча может состояться в Астане в рамках заседания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит Астану, и не исключил того, что может состояться встреча с турецкой стороной.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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