Столтенберг вновь подчеркнул вклад Турции в зерновую сделку

Генеральный секретарь НАТО вновь выразил удовлетворение ролью Турции в продлении соглашения о черноморском зерновом коридоре.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом Йенс Столтенберг сказал на мероприятии на тему International Summit on Food Security.

Столтенберг высоко оценил усилия союзников по НАТО и ЕС, направленные по перевозку продовольствия из Украины сухопутным путем.

«Особенно я хочу отметить роль нашего союзника по НАТО Турции и ООН в вопросе оказания поддержки продлению Черноморской зерновой инициативы. Недавно, когда я встречался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, я видел суда с зерном в Стамбульском проливе (Босфор). Они отгружают в украинских портах продовольствие, зерно и удобрения для остро нуждающихся уязвимых слоев населения», - сказал генсек.