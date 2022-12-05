Надеюсь, Армения образумится - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, Армения образумится и воспользуется транспортными коридорами, которые будут проходить и по ее территории.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на мероприятии по вопросам предпринимательства и гуманитарной внешней политики Турции.

"Армения увидела, что не сможет достичь стабильности, удерживая земли Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет. Турция и Азербайджан протянули руку мира. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор, обсуждения должны быть ориентированы на результат", - подчеркнул министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)