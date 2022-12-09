Большинство нефтяных танкеров в турецких проливах не подпадают под эмбарго ЕС - минфин США

Министерство финансов США заявило, что ограничение цен на российскую нефть, введенное западными странами, не требует проверки каждого танкера, проходящего через турецкие воды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Насколько мы понимаем, практически все задержанные танкеры перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение [на поставки российской нефти по морю в Евросоюз]", - приводит заявление американского Минфина агентство Reuters.

Турция также разделяет интересы США в поддержании достаточного снабжения нефтяного рынка, утверждал представитель Министерства финансов США. Анкара работает над решением вопроса с застрявшими в проливах Босфор и Дарданеллы танкерами, добавили в американском ведомстве.