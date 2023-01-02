Экспорт Турции в прошлом году вырос на 12,9% - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Несмотря на глобальные проблемы, экспорт Турции в прошлом году вырос на 12,9 процента по сравнению с 2021 годом до 252,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что увеличение производства и экспорта достигнуто в результате проводимой правильной политики. 20 лет назад экспорт Турции составлял всего 36 миллиардов долларов, а на настоящее время эта цифра увеличилась в 7 раз, и цель состоит во вхождении Турции в число 10 крупнейших стран-экспортеров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)