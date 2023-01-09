Турция прилагает все усилия для вклада в мир и стабильность на Кавказе - Хулуси Акар (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Турция прилагает все усилия для вклада в мир и стабильность на Кавказе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии презентации гаубиц Fırtına нового поколения.

Он отметил, что развитие отечественной оборонной промышленности является необходимостью.

"Гаубицы Fırtına повысят боеспособность нашей армии. Отечественная оборонная промышленность добилась больших успехов, привлекших внимание всего мира", - добавил Акар.

(Перевод: Фидан Мустафаева)