WSJ: администрация США запросит у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, речь идет о продаже 40 новых истребителей, а также комплектов для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа. Кроме того, США намерены продать Турции 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 авиабомб. Как указывает газета, не исключено, что решение о продаже вооружений совпадет по времени с визитом в США министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который запланирован на 17-18 января.

Газета отмечает, что одновременно с решением о продаже Турции F-16 американские законодатели могут одобрить продажу Греции по меньшей мере 30 истребителей пятого поколения F-35. По оценкам издания, это позволит снизить градус недовольства в Афинах в связи с возможной сделкой между Вашингтоном и Анкарой.