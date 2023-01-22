Ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов в области борьбы с терроризмом - МИД Турции

МИД Турции выступил с заявлением относительно акции сторонников террористической организации РПК в Стокгольме, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении МИД говорится:

«Сразу после гнусной атаки на нашу священную книгу- Коран, в столице Швеции Стокгольме была разрешена акция террористической организации РПК. Мы самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение антигосударственной пропагандистской акции группами, связанными с террористической организацией РПК в центре города».

«Это действие является явным нарушением обязательств Трехстороннего меморандума, по предотвращению пропаганды террористических организаций, подписанного Швецией, - констатирует внешнеполитическое ведомство.

МИД Турции отмечает, что быть связанными обязательствами, исходящими из Трёхстороннего меморандума и выполнение этих обязательств на деле со стороны властей Швеции- это два разных подхода к вопросу.

«Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов, выходящих за рамки риторики, особенно в области борьбы с терроризмом, в соответствии со своими обязательствами по Трехстороннему меморандуму, - обращает внимание МИД Турции.