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Экспорт сельхозпродукции Турции в январе достиг рекордных $2,875 млрд

Турция Материалы 5 февраля 2023 23:21 (UTC +04:00)
Экспорт сельхозпродукции Турции в январе достиг рекордных $2,875 млрд

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Экспорт сельскохозяйственной продукции Турции в январе достиг 2 млрд 875 млн долларов, что стало рекордным показателем экспорта за январь в истории Республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турция продолжает бить рекорды в экспорте, в том числе в сфере сельского хозяйства.

В мире стремительно растет спрос на сельхозпродукцию турецкого производства, в частности благодаря высокому качеству товара.

Так, экспорт сельскохозяйственной продукции Турции в январе превысил 2 млрд 875 млн долларов, что стало самым высоким показателем экспорта за январь в истории Республики.

Экспорт вырос по сравнению с январем 2022 года на 12,8 процента. Доля в экспортной корзине Турции составила 14,8 процента.

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