Президент Узбекистана получит турецкий электрокар Togg - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев скоро получит первый местный электромобиль Турции - Togg.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле.

"Togg уже на дорогах. Один автомобиль Togg мы отправили моему брату, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Еще одну мы отправляем другому моему брату, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 апреля Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен первый местный электромобиль Турции - Togg.

Отметим, что одним из первых заказчиков электромобиля Togg национального производства Турции, презентация которого состоялась 29 октября 2022 года, был Президент Ильхам Алиев. 2 ноября прошлого года в телефонном разговоре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю начала массового производства глобальной технологической марки Togg, оказывающей услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности. В заявлении для печати Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в ходе данного телефонного разговора Президент Ильхам Алиев передал заказ на приобретение двух автомобилей Togg.

Первый такой автомобиль 3 апреля был передан Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине Эрдоган.