Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Более 500 тыс сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов

Турция Материалы 28 мая 2023 09:23 (UTC +04:00)
Более 500 тыс сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безопасности в Турции во время проведения в стране второго тура президентских выборов привлечено 596 765 сотрудников сил безопасности.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, приведены в готовность 73 вертолета, 8 самолетов, 61 БПЛА, 754 ТОМА и 244 катера.

Кроме того, назначены «группы по борьбе с киберпреступностью» для отслеживания возможной дезинформации и провокационных сообщений через платформы социальных сетей.

В отношении тех, кто делится криминальным контентом в соцсетях, будет немедленно возбуждено уголовное дело.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости