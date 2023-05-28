Более 500 тыс сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безопасности в Турции во время проведения в стране второго тура президентских выборов привлечено 596 765 сотрудников сил безопасности.
Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, приведены в готовность 73 вертолета, 8 самолетов, 61 БПЛА, 754 ТОМА и 244 катера.
Кроме того, назначены «группы по борьбе с киберпреступностью» для отслеживания возможной дезинформации и провокационных сообщений через платформы социальных сетей.
В отношении тех, кто делится криминальным контентом в соцсетях, будет немедленно возбуждено уголовное дело.