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Президент Турции и Ирана провели телефонный разговор

Турция Материалы 30 июня 2023 01:45 (UTC +04:00)
Президент Турции и Ирана провели телефонный разговор

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, передает Trend.

В ходе разговора обсуждались состояние двусторонних отношений и региональные вопросы. Президенты также обменялись поздравлениями в связи с празднованием одного из главных исламских праздников - Курбан-байрам.

Оба лидера выразили взаимные пожелания, чтобы Курбан-байрам принес мир, спокойствие и процветание всему человечеству, особенно исламскому миру.

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