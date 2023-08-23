Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста РПК

Турция Материалы 23 августа 2023 23:33 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста РПК

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного боевика террористической организации РПК Бекира Кына, планировавшего нападения на турецких военных и сотрудников сил безопасности, передает Trend.

Террорист был ликвидирован в иракском городе Сулеймание, в 150 км от турецкой границы, в ходе совместной операции Национальной разведывательной службы и ВС Турции.

Кына вступил в ряды террористов РПК в 2019 году, принимал участие в террористической деятельности в Иране и Ираке.

Согласно разведданным, Кына проходил боевую подготовку в Сулеймание для совершения терактов против представителей сил безопасности и разведслужбы Турции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости