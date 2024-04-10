Турция стала первой страной, которая ввела эмбарго против Израиля

БАКУ /Trend/ - Турция стала первой страной, которая ввела торговое эмбарго против Израиля. Об этом сказал глава министерства торговли Турции Омер Болат, передает Trend.

Министр отметил, что Турция не объявляла о введении санкций против Израиля, но решила ввести эмбарго в связи с тем, что усилия международного сообщества не привели к решению кризиса в Газе.

Отметим, что ранее Министерство торговли Турции объявило о введении ограничений на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Среди них различные виды продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масла, удобрений, а также промышленной техники, цемента, стройматериалов, металлообрабатывающего оборудования и химикатов, применяемых для обработки металла.