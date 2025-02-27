Турция рассчитывает на помощь мирового сообщества в предотвращении конфликта в Газе - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция рассчитывает на поддержку международного сообщества, включая Россию и Китай, в оказании давления на Израиль, чтобы предотвратить возобновление конфликта в секторе Газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Trend.

Он подчеркнул, что мировые державы, включая США, страны Европы, а также постоянных членов Совета Безопасности ООН – Россию и Китай, должны предпринять необходимые меры давления на Израиль.

Фидан также выразил обеспокоенность тем, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может возобновить боевые действия, как только все заложники будут освобождены.