В США суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

Американский суд в субботу частично отменил указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну беженцам из государств с преимущественно мусульманским населением, передает РИА Новости.



"На основании проведенного анализа суд удовлетворил требования истцов", - говорится в постановлении судьи Джеймса Робарта из Сиэтла, размещенном в судебной базе данных.

Там подчеркивается, что "исключение составляют беженцы, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США".

Истцами в процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей. Они требовали от суда признать незаконным октябрьский указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты беженцам из ряда стран, в которых, по мнению Белого дома, имеются проблемы с безопасностью.

Первая из этих организаций представляла интересы проживающего в штате Вашингтон выходца из Сомали, пытающегося перевезти в США семью. Вторая выступила на стороне двух иракцев, прежде работавших переводчиками в армии США, а также женщины-трансгендера из Египта.

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