Россия и КНР разрабатывают средства против спутников США - Пентагон

7 марта 2018 01:08 (UTC+04:00)

Россия и Китай создают средства для борьбы с американскими спутниками, в том числе для нарушения их работы с земли. Такое мнение выразил во вторник, выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал Роберт Эшли, передает ТАСС.

"Они понимают, насколько мы зависим от космоса, и они разрабатывают средства для противодействия этому", - сказал он, добавив, что речь идет как об "атаке на спутники", так и об "их глушении с земли". По словам Эшли, сейчас эти средства находятся на стадии разработки.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс со своей стороны сообщил сенаторам, что "Россия и Китай развивают свои разведывательные, коммуникационные и навигационные сети в космосе". "Обе страны стремятся разработать свои космические вооружения с целью снизить эффективность американских и союзных вооруженных сил, а также заставить усомниться в военном преимуществе США в космосе", - добавил он.

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