Астронавты НАСА перенесли выход в открытый космос

29 марта 2018 18:03 (UTC+04:00)

Астронавты НАСА выйдут в открытый космос, как минимум, на 60 минут позже назначенного времени из-за долгой проверки скафандров, сообщает РИА Новости со ссылкой на на сайт американского космического ведомства.

"Сегодняшний выход в открытый космос был запланирован на 8:10. Тем не менее, проверка скафандров на наличие отверстий заняла больше времени, чем предполагалось, и передвинула их (выход) на 60-90 минут позже от запланированного времени", — говорится в сообщении.

Астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фьюстел должны выйти в космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС). Планируется, что астронавты проведут работы для обеспечения беспроводной связи на модуле "Транквилити" (Tranquility) и произведут замену износившегося оборудования.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.

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